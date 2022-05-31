Mesut Özil görüşme odasına

Fenerbahçe'de yönetim, Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı olan Mesut Özil ile önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mesut Özil görüşme odasına
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31 Mayıs 2022 12:37
Fenerbahçe'de yönetim, Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile önümüzdeki günlerde görüşme yapacak.

Yıldız oyuncu için başkan Ali Koç net bir açıklama yapmamıştı. Yolların ayrılmasının da masada olacağı belirtiliyor.

Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk isteyen Koç'un Özil'e, "Sadece bu hedefe odaklanıp, takıma katkı sağlayacaksan kal" demesi bekleniyor.  

 

 

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