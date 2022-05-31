Fenerbahçe'de yönetim, Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile önümüzdeki günlerde görüşme yapacak.



Yıldız oyuncu için başkan Ali Koç net bir açıklama yapmamıştı. Yolların ayrılmasının da masada olacağı belirtiliyor.



Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk isteyen Koç'un Özil'e, "Sadece bu hedefe odaklanıp, takıma katkı sağlayacaksan kal" demesi bekleniyor.











