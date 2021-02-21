Mesut Özil, gol sevinci istiyor

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı ile ilk kez ilk 11 başlayan Mesut Özil, Göztepe maçında gol atarak siftah yapmak istiyor

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mesut Özil, gol sevinci istiyor
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21 Şubat 2021 12:04
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fatih Karagümrük maçı ile ilk 11'in kapısını aralayan Mesut Özil, Göztepe maçı ile birlikte golle de tanışmak istiyor. Tecrübeli futbolcu Hatayspor, Galatasaray, Başakşehir maçlarında ikinci yarıda oyuna girmiş, hızlı bir şekilde formaya ısınmıştı. Fatih Karagümrük maçında ise ilk 11'de sahaya çıkan Mesut, sergilediği futbolla gerçek bir lider olma yolunda ilerlediğini göstermişti.

Hafta içindeki çalışmalarda yine ekstra idmanlar yapan tecrübeli oyuncu, Göztepe maçında gol atmak ve takımına skor anlamında da katkı vermek istiyor.



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