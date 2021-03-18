Mesut Özil: 'Geri dönmek için mücadeleye devam'

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'den açıklama geldi.Tedavisinin devam ettiğini söyleyen Özil, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler." ifadelerini kullandı.Mesut Özil, sarı - lacivertli formayla bu sezon 7 resmi maçta forma giydi.