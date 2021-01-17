Mesut Özil geliyor, Diego Perotti gidiyor!

Fenerbahçe'de, Mesut Özil'in gelişiyle ilk ayrılık da belli olacak. Sezon başında Roma'dan bonservis bedeli olmadan alınan ancak geçmiş sakatlıkları sebebiyle maç başı anlaşılan Diego Perotti'nin sözleşmesi feshedilecek

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Mesut Özil geliyor, Diego Perotti gidiyor!
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17 Ocak 2021 09:51
Fenerbahçe'de, Mesut Özil'in gelişiyle ilk ayrılık da belli olacak.

Sezon başında Roma'dan bonservis bedeli olmadan alınan ancak geçmiş sakatlıkları sebebiyle maç başı anlaşılan Arjantinli oyuncu Diego Perotti'nin sözleşmesi feshedilecek.

Fenerbahçe adına 4 maçta oynayan ve 29 Kasım 2020'deki Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanan Perotti, yaklaşık 1.5 aydır futboldan uzak. Ameliyat olması gereken Arjantinli oyuncuyla gelecek hafta içi de yolların ayrılması planlanıyor.





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