Mesut Özil geldi mi? Fenerbahçe Mesut Özil'i açıkladı mı KAP haberi

Fenerbahçe Mesut Özil için borsaya bildirimi yaptı ancak resmi imzalar geldi mi? Fenerbahçe, Mesut Özil'i transfer etti mi, ne zaman transfer açıklandı? İşte Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin resmi detayları...

24 Ocak 2021 14:33
Mesut Özil geldi mi? Fenerbahçe Mesut Özil'i açıkladı mı KAP haberi
Fenerbahçe, dünyaca ünlü transferi Mesut Özil için borsaya ilk bildirimi yaptı ve Mesut Özil de transfer görüşmelerini noktalamak ve resmi açıklamanın yapılması için istanbul'a getirildi. Fenerbahçe'nin KAP bildiriminde ilk görüşmelerin başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin borsaya yaptığı Mesut Özil transferi bildiriminde, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

MESUT ÖZİL'İN İSTANBUL'DAKİ İLK SÖZLERİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takım için sağlık kontrolünden geçmek ve kendisini 3.5 yıllık sözleşmeyle Fenerbahçe'ye bağlayacak imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a ait özel uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen Mesut Özil'i taşıyan uçağı anlık olarak 310 bin kişi canlı olarak takip ederek bu alanda da bir rekorun altına imza attı.

İstanbul'a gelişinin ardından FBTV'nin sorularını cevaplayan Mesut Özil, "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık, tek Fenerbahçe için değil. Formamı giymeye, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan bir şey diyemiyorum. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden Mesut Özil, "Allah razı olsun Fenerbahçe taraftarından. Fenerbahçeli olarak biliyoruz ne kadar büyük camia olduğumuzu. Gösterdiler yine. Çok mutluyum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.



EMRE BELÖZOĞLU MESUT ÖZİL İÇİN NELER DEDİ?

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, yeni transferleri Mesut Özil'i havaalanında karşıladı ve sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'in evine geldiğini söyleyen Belözoğlu, "Mesut için Fenerbahçe için hayırlı bir süreç olur umarım. Ailesi ve kendisi evlerine, memleketlerine hoş geldiler. Çok şey var Mesut için öncelikle. Koskoca Fenerbahçe camiasının düşüncesi ortak. Mesut'un hayali, Fenerbahçelilerin hayali gerçek oluyor." dedi.

Mesut Özil ile birlikte kupalar kazanacaklarını söyleyen Emre Belözoğlu, "Nice kupalar kazanacağımız seneler geçireceğiz birlikte. Mesut, dünya ve ülke futbolunun en büyük isimlerinden biri. Taraftarlar müsterih olsun. İyi bir takımımız var. Mesut ile birlikte çok daha güçlü olacağız. 1-2 günlük bir süreç var. Sonra her şeyi açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

MESUT ÖZİL KENDİSİ AÇIKLADI, İŞTE FORMA NUMARASI

Fenerbahçe'de yeni transfer Mesut Özil, sarı lacivertlilerde giyeceği forma numarasını Twitter'dan açıkladı.

10 numaralı formayı giymek isteyen ancak bu forma numarası Mbwana Samatta'da olması nedeniyle tercihini 67'den yana kullanan Mesut Özil, memleketi Zonguldak'ın plaka numarası ile sahaya çıkacak

Yarım sezon 67 numaralı forma ile oynayacak Mesut Özil'in önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası olması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Ekipman Talimatı'na göre Samatta'da bulunan 10 numara, sezon sonuna kadar devredilemiyor.

MESUT ÖZİL İÇİN İSTANBUL'DA KARŞILAMA



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