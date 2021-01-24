Mesut Özil geldi mi? Fenerbahçe Mesut Özil'i açıkladı mı KAP haberi
Fenerbahçe Mesut Özil için borsaya bildirimi yaptı ancak resmi imzalar geldi mi? Fenerbahçe, Mesut Özil'i transfer etti mi, ne zaman transfer açıklandı? İşte Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin resmi detayları...
Fenerbahçe, dünyaca ünlü transferi Mesut Özil için borsaya ilk bildirimi yaptı ve Mesut Özil de transfer görüşmelerini noktalamak ve resmi açıklamanın yapılması için istanbul'a getirildi. Fenerbahçe'nin KAP bildiriminde ilk görüşmelerin başladığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin borsaya yaptığı Mesut Özil transferi bildiriminde, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
MESUT ÖZİL'İN İSTANBUL'DAKİ İLK SÖZLERİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takım için sağlık kontrolünden geçmek ve kendisini 3.5 yıllık sözleşmeyle Fenerbahçe'ye bağlayacak imzayı atmak için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a ait özel uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen Mesut Özil'i taşıyan uçağı anlık olarak 310 bin kişi canlı olarak takip ederek bu alanda da bir rekorun altına imza attı.
İstanbul'a gelişinin ardından FBTV'nin sorularını cevaplayan Mesut Özil, "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık, tek Fenerbahçe için değil. Formamı giymeye, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan bir şey diyemiyorum. Her şey çok güzel olacak" dedi.
Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden Mesut Özil, "Allah razı olsun Fenerbahçe taraftarından. Fenerbahçeli olarak biliyoruz ne kadar büyük camia olduğumuzu. Gösterdiler yine. Çok mutluyum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.
EMRE BELÖZOĞLU MESUT ÖZİL İÇİN NELER DEDİ?
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, yeni transferleri Mesut Özil'i havaalanında karşıladı ve sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.
Mesut Özil'in evine geldiğini söyleyen Belözoğlu, "Mesut için Fenerbahçe için hayırlı bir süreç olur umarım. Ailesi ve kendisi evlerine, memleketlerine hoş geldiler. Çok şey var Mesut için öncelikle. Koskoca Fenerbahçe camiasının düşüncesi ortak. Mesut'un hayali, Fenerbahçelilerin hayali gerçek oluyor." dedi.
Mesut Özil ile birlikte kupalar kazanacaklarını söyleyen Emre Belözoğlu, "Nice kupalar kazanacağımız seneler geçireceğiz birlikte. Mesut, dünya ve ülke futbolunun en büyük isimlerinden biri. Taraftarlar müsterih olsun. İyi bir takımımız var. Mesut ile birlikte çok daha güçlü olacağız. 1-2 günlük bir süreç var. Sonra her şeyi açıklayacağız." ifadelerini kullandı.