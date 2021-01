Mesut Özil Fener'de mi? Fenerbahçe Mesut Özil açıklaması oku

MESUT ÖZİL SPONSORU KİM?



Mesut Özil transferi konusunda Fenerbahçe'nin sponsor desteği alacağı biliniyor. Bu transfer için Fenerbahçe'nin Mesut Özil sponsoru konusunda resmi açıklama bekleniyor.



MESUT ÖZİL FENERBAHÇE SPONSORU





Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi için kimin sponsor olduğu, hangi şirketlerin Mesut Özil Fenerbahçe transferi için sponsor olduğu merak ediliyor. Merak edilen konuların başında gelen kim sponsor oldu, sponsoru kim Fenerbahçe ve Mesut Özil detayları araştırııyor. Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi için bonservis bedeli ödeyip ödemediği merak ediliyor. Fenerbahçe'nin Mesut Özil sponsoru konusunda merak edilenler haberimizde.



Daha önceden bildirildiği gibi Mesut Özil transferinde Fenerbahçe'nin sponsor yoluyla ücretlerini ödeyeceği belirtiliyor. Sarı lacivertli yönetim ne kadar bonservis ödedi mi, Mesut Özil'in alacağı maaş na kadar, Mesut Özil alacak ücreti nedir konularına ilişkin detaylı bilgiler bulunuyor.



MESUT ÖZİL KAP AÇIKLAMASI



Mesut Özil son dakika bilgisine göre yıldız futbolcunun transfer KAP'a bildirildi. Fenerbahçe Mesut Özil KAP açıklaması yapıldı. Mesut Özil KAP açıklamasında transferin resmi olarak gerçekleştiği belirtiliyor. Yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin Mesut Özil'le görüşmelere başladığı duyuruldu. Fenerbahçe Mesut Özil transferinde merak edilen en büyük konulardan birisi Acun Ilıcalı mı transfer etti? şeklindedir. Fenerbahçe Mesut Özil transferi konusunda "Mesut Özil'i Acun Ilıcalı mı? transfer etti detaylarının gerçek olup olmadığı araştırılıyor.



MESUT ÖZİL SON DAKİKA AÇIKLAMASI, BİLGİLERİ MAAŞ SÖZLEŞME



Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil maaşı ne kadar olacak konusunda araştırmalara yapılyor. Resmi açıklama beklenirken Fenerbahçe Mesut Özil maaşına ne kadar ödeyecek, Mesut Özil Fenerbahçe'den kaç para kazanacak bilinmeye çalışılıyor. Mesut Özil Fenerbahçe transfer oldu oldu mu diyen vatandaşlar aramalarını gerçekleştiriyor.



Türkiye gündeminin yanı sıra İngiltere ve Almanya'da da gündem oldu. Mesut Özil maaşı, Mesut Özil alacağı maaş ne kadar, Mesut Özil kaç para kazanacak detayları ile haberimizden okuyabilirsiniz.

Mesut Özil transferi konusunda Acun Ilıcalı, Ali Koç Başkan ve sponsorluklar yanı sıra son dakika açıklamaları, bilgiler detaylar Fener Mesut Özil'i aldı mı? bilgilerine ihtiyaç duyuluyor. Bunun nedeni resmi açıklama beklenirken taraftarların formayı giydiği an Mesut Özil'i izlemek istemeleri olarak değerlendiriliyor.Mesut Özil açıklaması oku, Mesut Özil Fener'de mi? Fenerbahçe Mesut Özil bilgileri araştırılıyor ve taraftarlar bilgileri derliyor.Fenerbahçe'nin Mesut Özil için KAP açıklaması yaptığı belli oldu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na Fenerbahçe Mesut Özil için açıklamasını yayınladı. Açıklamadabilgisi yer aldı.Fenerbahçe Mesut Özil transfer konusunda son dakika bilgileri paylaşılıyor. Mesut Özil Fenerbaçe transferi resmiyet kazanıyor ve son dakika olarak ortaya çıktı. Ünlü yapımcı ve Fenerbahçe taraftarı olmasıyla bilinen Acun Ilıcalı Mesut Özil'e oldukça yakın bir isim. İkili arasında bir dostluk olduğu zaten biliniyordu ve Mesut Özil'i Fenerbahçe'ye Acun Ilıcalı mı transfer etti? sorusu sıklıkla soruluyor. Sponsoru kim Mesut Özil Fenerbahçe beklentileri zirve yapmış durumda.Peki bu Mesut Özil'e kim sponsor oldu? Fenerbahçe Mesut Özil sponsoru kim? diyerek oldukça merak eden vatandaşlar bulunuyor. Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi konusunda bonservis ne kadar ödeyecek beklentisi sürüyor.32 yaşındaki Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer hayalini gerçekleştirdi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kazanacağı ücret de belli oldu. Maç başı ve primler hariç 32 yaşındaki futbolcunun senelik 4 milyon euro kazanacak. Mesut Özil maç başı 25 bin euro kazanacak. Yıldız oyuncunun lig şampiyonluğu için 500 bin euro, Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde de 250 bin euro bonus alacak.Ayrıca 5 milyon euro imza parası Mesut Özil'e 3 yılda taksitlerle ödenecek. Mesut Özil'in ücretinin bir kısmını sponsorlar ödeyecek. Bu arada Mesut Özil, Arsenal'deki 8 milyon euroluk alacağının 3 milyon euroluk kısmından vazgeçerek, 5 milyon euroya ayrılmayı kabul etti.Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takım için sağlık kontrolünden geçmek ve kendisini 3.5 yıllık sözleşmeyle Fenerbahçe'ye bağlayacak imzayı atmak için İstanbul'a geldi.Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a ait özel uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen Mesut Özil'i taşıyan uçağı anlık olarak 310 bin kişi canlı olarak takip ederek bu alanda da bir rekorun altına imza attı.İstanbul'a gelişinin ardından FBTV'nin sorularını cevaplayan Mesut Özil, "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık, tek Fenerbahçe için değil. Formamı giymeye, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan bir şey diyemiyorum. Her şey çok güzel olacak" dedi.Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden Mesut Özil, "Allah razı olsun Fenerbahçe taraftarından. Fenerbahçeli olarak biliyoruz ne kadar büyük camia olduğumuzu. Gösterdiler yine. Çok mutluyum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.Mesut Özil sosyal medyada da büyük kitleler tarafından takip ediliyor. Sosyal medyayı düzenli olarak kullanan Mesut Özil'in 3 farklı platformdaki takipçi sayısı toplam 87 milyona çıktı. 32 yaşındaki futbolcunun instagram'da 23.1, twitter'da 25.6, facebook'ta ise 38.3 milyon takipçisi bulunuyor.Mesut Özil kariyerinde birçok kupa kazandı. Kazandığı kupalar ve oynadığı takımlarla öne çıkan Mesut Özil kariyeri boyunca bir Dünya Kupası olmak üzere 13 kupa aldı. 32 yaşındaki futbolcu Real Madrid ile İspanya Şampiyonu olurken, aynı zamanda Süper Kupa'yı da kazanmıştı.