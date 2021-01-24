Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer oldu! Mesut Özil Fenerbahçe resmi imza açıklama OKU

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Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe Kulübü, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Arsenal ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Daha sonra ise Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı."Fenerbahçemiz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'i resmen kadrosuna kattı.Arsenal'dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek.Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.Hoş geldin Mesut!"Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transferi sonrası Arsenal'e veda etti. Mesut Özil, "7,5 yıllık bu yolculuk için kulübe teşekkür ederim. Burada geçirdiğim süre boyunca takımın ve taraftarların desteği inanılmazdı ve her zaman size minnettar olacağım. Birlikte yıllar sonra ilk kez kupa kazandık ve ömür boyu sürecek anılar yaşadık. Arsenal taraftarı sonsuza kadar kalbimde olacak. Profesyonel ve onurlu bir ayrılık olması için uğraşan Edu'ya teşekkür ederim. Kulüpteki herkese, Arsenal'i ait olduğumuz yere, zirveye taşıması için en iyisini diliyorum." dedi.Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyla 4 milyon Euro maaşla, 3.5 senelik anlaşmaya vardı. Kanarya'nın birkaç gün içerisinde transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor. Transferin perde arkasında ise ilginç detaylar yatıyor...Acun Ilıcalı: "Mesut Özil'i çok severim. Fenerbahçe'yi de çok seviyorum. Bir çabam var. Arsenal ile sözleşmesini halettiği anda favori Fenerbahçe olur. Detayları tam olarak anlatamıyorum, başkan Ali Koç açıklar; yakında güzel haberler alabiliriz"Transferde aracı olan Ilıcalı'nın, sarı-lacivertlilere ekonomik olarak da önemli bir katkı sağlayacağı öğrenildi. Yeni dijital platform Exxen markasıyla Mesut'a sponsor olacak Ilıcalı'nın yıldız oyuncunun maliyetinin büyük bölümünü karşılaşacağı iddia edildi.Transfer konusunun önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceğini dile getiren Erol Bulut, "Transfer dönemi herkes kadrosunu güçlendirmek istiyor. Mesut Özil adı çok geçiyor.'Mirror Gazetesi, Mesut'un Arsenal'de yaşadığı kabusa son vererek Fenerbahçe ile anlaştığını belirtti. Gazete ayrıca transferde Fenerbahçe'nin tek olmadığını ve ABD Ligi takımlarından DC United'ın da yıldız futbolcuyu istediğini yazdı. Hollanda'da çıkan De Telegraaf ise Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaşarak 7.5 yıllık Arsenal macerasını sonlandırdığını vurguladı.Almanya'da yayın yapan Sport1, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye imza atma aşamasında olduğunu belirtti. Eeinhard Franke imzalı haberde, Özil'in taraftarı olduğu ve daha önce de dile getirdiği 'İstanbul' sözünü tutmaya çok yakın olduğu kaydedildi. Yıldız orta sahanın artık Arsenal'de bir gelecek göremediği ve oynama şansı beklemediği aktarıldıAilesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş hazırlıklarına başlayan Mesut Özil, İngiliz kulübü ile bağlarını koparır koparmaz İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Mesut'un sarı-lacivertlilerde giyeceği forma numarası da 19 olacak.Bu tip konular bana sorulunca hep aynı cevabı veriyorum; dünya çapında bir yıldız da olsa fizik olarak kuvvetli olması lazım. Aksi takdirde üstün yetenekler bir şey ifade etmiyor. Mesut Özil'in kalitesine, ne kadar büyük bir futbolcu olduğuna kimsenin bir itirazı yok. Ama bir seneye yakındır top oynamıyor. Üstelik devre arası olup da 2-3 haftalık kamp dönemi de yok. Bu bakımdan yapacağı katkı soru işareti. Zaman içinde takıma ne katacağını göreceğiz.Mesut Özil, Avrupalıların 'creme de la creme' dediği yani kaymağın kaymağı diye nitelediği üst düzey bir oyuncu. Böyle bir transfer şampiyon olmak için yapılır ama esasında bir vizyondur. Kulübün hedefini belirtir, çıtasının nerede durduğunu gösterir. Böyle bir oyuncuyu almak sadece taraftarınıza değil rakiplerinize de mesaj verir, yerinizi belirlersiniz. En son Dick Advocaat, "Büyük takımın büyük oyuncusu olur" diyerek Fenerbahçe'nin klasman ayarını yapmıştı. Pandemi ve sıkıntılı finansal süreç içinde kulübe külfet getirmeden Mesut Özil gibi bir oyuncuyu almak büyük başarıdır. Organizasyonda kim varsa takdiri hak eder.Dünya futbolunun üst düzey yıldızlarından biri olarak kabul edilen Mesut Özil, müthiş bir kariyere sahip. Almanya Milli Takım formasını 92 kez giyip 23 gol atan Özil, 2014'te Dünya Kupası'nı kazanan kadronun '10' numarası olarak parlamıştı.2010 Dünya Kupası'nda da Almanya ile 3.'lük yaşayan yıldız orta saha, kulüp kariyerinde de önemli başarılar elde etti.Almanya'da Schalke 04 altyapısından yetişen ama esas çıkışı Werder Bremen'de yapan Özil, Werder Bremen'de 108 maçta 16 gol 58 asistlik performans ortaya koydu, Almanya Kupası'nı kazandı.2010-11 sezonunda 20 milyon euroya imza attığı Real Madrid'de 3 yıl boyunca 159 maçta forma giyen ve 27 gol atan Mesut Özil, Cristiano Ronaldo ve Benzema ile çok iyi iletişim kurmuş, tam 80 asist yapmıştı. La Liga ve Kral Kupası zaferleri yaşayan Özil, 2013-14 sezonunda tam 50 milyon euroya Arsenal'e transfer olarak, kulüp tarihinin en pahalı futbolcularından olmuştu.Arsenal'de 7 senede 254 karşılaşmaya çıkan ve 44 gol 77 asistlik müthiş bir istatistik gösteren Mesut Özil, Topçular'da Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Robert Pires, Sol Campbell ve Freddie Ljungberg gibi isimlerle beraber kulüp efsanesi olarak anılıyor.Real Madrid'de Cristiano Ronaldo ile 3 sene yan yana oynayan Mesut Özil büyük izler bıraktı. Cristiano Ronaldo, Mesut Özil'e hayranlık duyduğunu açıkça dile getirmişti. 2013'te Arsenal'e satıldığında büyük tepki gösteren Portekizli yıldız, "Kariyerim boyunca en rahat oynadığım, beni en iyi tamamlayan oyunculardan biri Mesut Özil'di. Mesut ile çok rahat oynuyordum, çünkü bana nasıl gol attırması gerektiğini çok iyi biliyordu. Mesut Özil'in futbolculuğunu çok beğeniyorum" sözlerini kullanmıştı. Mesut Özil, Ronaldo'ya Real Madrid'de tam 27 gol pası vermişti.Yıldız futbolcu Mesut Özil, saha içindeki başarıları kadar saha dışında da birçok iş kolunda boy gösteriyor. M10 isimli özel giyim markasına sahip olan Özil, burada çıkardıkları ürünlerde sarı-lacivert renkler ve Fenerbahçeli tanıtımlar yaparak dikkat çekiyor.Özellikle son 1.5 aylık sürede hem ürünlerin tanımındaki Fenerbahçe detayları hem de son çıkarılan şapkada sarı- lacivert renklerin olması taraftarların da gözünden kaçmadı, büyük ilgi uyandırdı.Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi büyük kulüplerde oynayan Mesut Özil, idol olarak kendisine Zinedine Zidane'ı görüyor. Daha önce World Soccer Dergisi'ne Zidane hayranlığını anlatan Özil, "Kendisi de benim gibi Real Madrid'de oynadı. Çocukluğumda Zidane'a hayrandım. Zidane'ı 1998 Dünya Kupası'nda keşfettim. Oyun konsolunda oynarken ben Real Madrid veya Zidane'ın Fransa takımı olurdum. Onu hareket ederken izlediğimde hemen YouTube'a gider ve Zinedine Zidane diye tuşlardım. Seyrettim ve onun hareketlerini yapmayı denedim" demişti.Arsenal'de son olarak 7 Mart 2020'de lig maçına çıkan Mesut Özil, buna karşın hazır durumda. Fiziksel olarak sakatlığı ya da eksiği olmayan 32 yaşındaki futbolcunun Arsenal'de bir kez bile antrenman kaçırmadığı belirtiliyor. Arsenal'den takım arkadaşları Mustafi, Sokratis ve Kolasinac da birçok kez yaptıkları açıklamalarda, Mesut Özil'in yarın maça çıkacak kadar hazır olduğu ve fiziksel olarak da takımdaki birçok kişiden güçlü göründüğü ifade edilmişti.