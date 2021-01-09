Mesut Özil, Fenerbahçe'ye "kahvesiyle" birlikte geliyor!

Mesut Özil, kafe işlerini İstanbul'a kaydırmak için Fenerbahçe'den mülküyle birlikte dükkanlar istedi! Sarı-Lacivertli ekibe transferinin resmen açıklanması için artık günleri sayan ve '39 Steps Coffee Haus'un sahibi olan tecrübeli futbolcu, ticari işleri konusunda da Fenerbahçe'den bazı isteklerde bulundu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil, Fenerbahçe'ye 'kahvesiyle' birlikte geliyor!
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09 Ocak 2021 11:05
Fenerbahçe'ye transferi bitme aşamasında olan Mesut Özil, kendisiyle birlikte işlerini de İstanbul'a taşımaya hazırlanıyor. Sarı Kanarya'yla senelik 5 milyon euro garanti ücret konusunda anlaşan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, ticari işleri konusunda da Fenerbahçe'den bazı isteklerde bulundu. Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmesi halinde daha çok İngiltere'de bulunan işlerini de İstanbul'a kaydırmanın planlarını yapıyor.

BENZER ŞARTLARI SUNMUŞTU

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Mesut Özil, özellikle kendi cafeleri "39 Steps Coffee Haus" için Fenerbahçe'den mülküyle birlikte bazı dükkanlar talep etti. Tecrübeli futbolcunun, kafeleriyle ilgili olarak kendisini transfer etmek isteyen ABD ekibi DC United'a da benzer şartlar sunduğu hatırlatıldı. Mesut Özil, özellikle koronavirüs salgını sonrasında dükkanlarından büyük gelir elde etmeyi planlıyor. Şu anda dükkanlar için yer bakılıyor.

İSTANBUL'UN EN NEZİH YERLERİ

Arsenalli futbolcunun kaç adet dükkan talebinde bulunduğu tam olarak öğrenilemezken mülklerin İstanbul'un en pahalı yerlerinde olması bekleniyor. Bağdat Caddesi başta olmak üzere, İstiklal Caddesi, Galata, Karaköy, Yeniköy ve Bebek gibi kilit noktalarda araştırmaların başladığı belirtildi. Futbol kariyeri sonrasındaki iş hayatını şimdiden planlayan Mesut Özil, transfer görüşmelerinde bu önemli noktayı kesinlikle atlamıyor.



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