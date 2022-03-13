Fenerbahçeli Mesut Özil, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 56 gün sonra yeniden ilk 11'de başladı ve bir gol attı.
Sarı-lacivertli futbolcu, 5-2'lik galibiyetin ardından Fenerbahçe camiasına mesaj gönderdi.
Mesut Özil yaptığı paylaşımda "Deplasmanda önemli bir galibiyet. Bütün ekibimizi kutlarım. Fenerbahçe seyircisine layık bir takım olmak için mücadeleye devam…" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli futbolcu, 5-2'lik galibiyetin ardından Fenerbahçe camiasına mesaj gönderdi.
Mesut Özil yaptığı paylaşımda "Deplasmanda önemli bir galibiyet. Bütün ekibimizi kutlarım. Fenerbahçe seyircisine layık bir takım olmak için mücadeleye devam…" ifadelerini kullandı.