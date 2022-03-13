Mesut Özil: "Fenerbahçe'ye layık olacağız"

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil: 'Fenerbahçe'ye layık olacağız'
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13 Mart 2022 21:58
Fenerbahçeli Mesut Özil, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 56 gün sonra yeniden ilk 11'de başladı ve bir gol attı.

Sarı-lacivertli futbolcu, 5-2'lik galibiyetin ardından Fenerbahçe camiasına mesaj gönderdi.

Mesut Özil yaptığı paylaşımda "Deplasmanda önemli bir galibiyet. Bütün ekibimizi kutlarım. Fenerbahçe seyircisine layık bir takım olmak için mücadeleye devam…" ifadelerini kullandı.

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