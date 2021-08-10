Mesut Özil, Fenerbahçe taraftarını mest etti

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Giresunspor maçındaki performansıyla taraftarları mutlu etti.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mesut Özil, Fenerbahçe taraftarını mest etti
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10 Ağustos 2021 10:31
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil şov yaptı, taraftar mest oldu... Fenerbahçe, hazırlık maçında Giresunspor'a konuk oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu Mesut Özil, performansıyla taraftarı mest etti.

Şık paslarıyla Giresunspor maçının en iyi isimlerinden biri olan yıldız futbolcu sosyal medyada gündem oldu.


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