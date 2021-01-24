Mesut Özil Fenerbahçe sözleri! Mesut Özil'in Fenerbahçe resmi site açıklaması oku

Fenerbahçe Mesut Özil transferi ile birlikte önemli bir hamle daha yapmış oldu. Şampiyonluk isteyen sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna kattı ve rakiplerine de gözdağı verdi. Mesut Özil Fenerbahçe için neler dedi? Çocukluk hayali olan takımı için ilk ne sözleri kullandı?

24 Ocak 2021 14:33
Mesut Özil Fenerbahçe sözleri! Mesut Özil'in Fenerbahçe resmi site açıklaması oku
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takıma resmi imzayı atmak üzere Ali Koç'un özel uçağı ile İstanbul'a geldi. Mesut Özil Fenerbahçe için ilk olarak neler söyledi, havaalanında ilk sözleri neler oldu? Mesut Özil Fenerbahçe aşkını nasıl anlattı?
MESUT ÖZİL FB TV'YE ÇIKTI

İstanbul'a gelişinin ardından FBTV'nin sorularını cevaplayan Mesut Özil, "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık, tek Fenerbahçe için değil. Formamı giymeye, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan bir şey diyemiyorum. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden Mesut Özil, "Allah razı olsun Fenerbahçe taraftarından. Fenerbahçeli olarak biliyoruz ne kadar büyük camia olduğumuzu. Gösterdiler yine. Çok mutluyum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.



ZENIT MESUT ÖZİL GALATASARAY AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i kadroya katması büyük yankı uyandırırken, Rusya'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Rusya'nın büyük kulüplerinden Zenit'in İngilizce hesabı, "Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gitmesi hakkında ne düşünüyorsun" şeklindeki bir soruya, "Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp" şeklinde bir yanıt verdi.

Galatasaray taraftarları, Zenit'in yaptığı bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi ve binlerce kez paylaştı.

MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE'DEKİ MAAŞI

Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atacak olan Mesut Özil'in kazanacağı ücret de belli oldu. Maç başı ve primler hariç 32 yaşındaki futbolcunun senelik 4 milyon euro kazanacak. Mesut Özil maç başı 25 bin euro kazanacak. Yıldız oyuncunun lig şampiyonluğu için 500 bin euro, Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde de 250 bin euro bonus alacak. Ayrıca 5 milyon euro imza parası Mesut Özil'e 3 yılda taksitlerle ödenecek. Mesut Özil'in ücretinin bir kısmını sponsorlar ödeyecek. Bu arada Mesut Özil, Arsenal'deki 8 milyon euroluk alacağının 3 milyon euroluk kısmından vazgeçerek, 5 milyon euroya ayrılmayı kabul etti.

FENERBAHÇE MESUT ÖZİL TRANSFERİ İÇİN YORUM


Sinan Engin, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü oyuncu Mesut Özil'i transfer etmesini değerlendirdi ve tecrübeli oyuncunun durumuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Sinan Engin'in sözleri...

"EN İYİ 3-4 10 NUMARADAN BİRİ"
Fenerbahçe, büyük bir markayı Türkiye'ye getiriyor. Başta Ali Koç olmak üzere Fenerbahçe yönetimine ve katkısı olan Acun Ilıcalı başta olmak üzere sponsorlara teşekkür ediyorum. Dünyanın sayılı 3-4 10 numarasından biri.

"REAL MADRID'DE MÜTHİŞTİ"
Real Madrid'de oynarken, Maradona'dan sonra en iyi 10 numaraydı. Müthiş bir 10 numara.

"BİRKAÇ MAÇLA FİZİĞİ ÇÖZER"
Türk futboluna hayırlı olsun. 1-2 senedir oynamıyor deniyor. Antrenman ve birkaç maçla, sakatlanmazsa bunu da çözeceğini düşünüyorum. Fizik olarak, atletik olarak iyi duruma gelirse, futbol tekniği, bilgisi, yeteneği müthiş.

"FUTBOLUN BALERİNİ MESUT"
Futbolun balerini Mesut. Çok önceden söylemiştim, Aralık tarihinde, bu transferi İngiltere'den duymuştum. Emre, Acun ve Ali Koç, birlikte Mesut'a gidiyorlar o tarihte, yemek yedikleri lokantada bile arkadaşlarım vardı.

"IRKÇI SALDIRILAR YAPILDI"
Mesut'un bugün Türkiye'ye gelmesi futbolla alakalı değil, ırkçıların saldırısı nedeniyle bunu yaptı. Türk bir hanımla evlendi, yeni bir sayfa açtı.

"CARLOS'TAN SONRA EN KARİYERLİ"
Türkiye'de yabancılık çekmeyecek. Kendisini ben Çeşme'de falan görüyorum, 7-8 erkek falan geziyorlar. Hayırlı olsun, büyük transfer. Herhalde Carlos'tan sonra Türkiye'ye gelmiş en kariyerli 2. oyuncu. Sneijder falan bunun kadar değil. Almanya ile Dünya Kupası var, çuvalla kupası var.

(YOUTUBE VİDEO) MESUT ÖZİL FENERBAHÇE İÇİN KONUŞTU



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