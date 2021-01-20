Mesut Özil, Fenerbahçe için para basacak!

Fenerbahçe, Mesut Özil transferini resmen açıklamasının ardından sarı-lacivertli takım adeta para basacak. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil, Fenerbahçe için para basacak!
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20 Ocak 2021 10:17
İngiltere'den Türkiye'ye geldiği için karantina sürecinde olan Mesut Özil, Fenerbahçe'ye imza attığı andan itibaren takımı için para basacak. İmzaların atılacağı gün SMS kampanyası gerçekleştirilecek. İlk gelirler buradan gelecek.

İMZA GÜNÜ 20 MİLYON TL
750 bin ile 1 milyon arasındaki sms bekleniyor. Başkan Ali Koç'un hedef olarak açıkladığı 1 milyon rakamına ulaşılması durumunda ilk etapta kasaya 20 milyon TL girecek.

FENERBAHÇE DÜNYAYA AÇILIYOR
Sadece Türkiye'de değil Malezya, Endonezya, Pakistan ve Hindistan'da Mesut Özil'in ve Fenerbahçe'nin formaları satılacak. Bu ülkelerden kulübe sponsor gelmesi de söz konusu.

FENERBAHÇE GOOGLE'DA 5'İNCİ
Mesut Özil'in bu ülkelerde ciddi bir hayran kitlesi var. Mesut Özil'in Sarı-Lacivertli kulübe transferinin gündeme gelmesiyle birlikte Malezya ve Hindistan'da Fenerbahçe, google'da en çok aranan 5. kelime oldu. Bu ülkelerde kamp ve maç yapılması da gündemde.





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