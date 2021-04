Mesut Özil Fenerbahçe açıklandı mı? Son Dakika Mesut Özil açıklaması oku (13 Nisan Salı)

İLGİLİ VİDEO

! Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, Mesut Özil transferinin maddi boyutu konusunda bilgi verildi. Mesut'un sözleşmesini feshettiği İngiltere'nin Arsenal Kulübüne herhangi bir transfer bedelinin ödenmeyeceği bildirildi. Sportif sonuçlara bağlı olarak en fazla 1 milyon 750 bin euro ödemesi yapılacağı kaydedildi. Bu sezonun ikinci yarısı için herhangi bir para almayacak 32 yaşındaki futbolcuya 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üçer milyon euro garanti ücret ve toplamda 550 bin euro imza parası ödeneceği aktarıldı.Fenerbahçe Kulübü, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil transferini resmen açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Arsenal ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Daha sonra ise Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı."Fenerbahçemiz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'i resmen kadrosuna kattı.Arsenal'dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek.Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.Hoş geldin Mesut!"Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transferi sonrası Arsenal'e veda etti. Mesut Özil, "7,5 yıllık bu yolculuk için kulübe teşekkür ederim. Burada geçirdiğim süre boyunca takımın ve taraftarların desteği inanılmazdı ve her zaman size minnettar olacağım. Birlikte yıllar sonra ilk kez kupa kazandık ve ömür boyu sürecek anılar yaşadık. Arsenal taraftarı sonsuza kadar kalbimde olacak. Profesyonel ve onurlu bir ayrılık olması için uğraşan Edu'ya teşekkür ederim. Kulüpteki herkese, Arsenal'i ait olduğumuz yere, zirveye taşıması için en iyisini diliyorum." dedi.Mesut Özil sosyal medyada da büyük kitleler tarafından takip ediliyor. Sosyal medyayı düzenli olarak kullanan Mesut Özil'in 3 farklı platformdaki takipçi sayısı toplam 87 milyona çıktı. 32 yaşındaki futbolcunun instagram'da 23.1, twitter'da 25.6, facebook'ta ise 38.3 milyon takipçisi bulunuyor.Mesut Özil kariyerinde birçok kupa kazandı. Kazandığı kupalar ve oynadığı takımlarla öne çıkan Mesut Özil kariyeri boyunca bir Dünya Kupası olmak üzere 13 kupa aldı. 32 yaşındaki futbolcu Real Madrid ile İspanya Şampiyonu olurken, aynı zamanda Süper Kupa'yı da kazanmıştı.GÜRCAN BİLGİÇ: Bir rüya gerçekleşti. Evinde Dünya Kupası sevinç fotoğrafı olan, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'den hatıra formaları olan bir oyuncu. Hem camiaya hem de takıma güven veren, zor anlarda devreye girecek, gerçek bir yıldız alınıyor. Takıma neler katacağını hayal ediyoruz ama gerçekler için bekleyeceğiz. Uzun zamandır oynamıyor, fizik olarak ne durumda bilmiyoruz. Yetenek kaybolmaz ama kış şartları, Süper Lig'in sertliği, rakiplerin dikkatini üstüne toplayacak olması Mesut'u zor sınavlara sokacak.İstanbul'a gelişinin ardından FBTV'nin sorularını cevaplayan Mesut Özil, "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık, tek Fenerbahçe için değil. Formamı giymeye, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan bir şey diyemiyorum. Her şey çok güzel olacak" dedi.Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden Mesut Özil, "Allah razı olsun Fenerbahçe taraftarından. Fenerbahçeli olarak biliyoruz ne kadar büyük camia olduğumuzu. Gösterdiler yine. Çok mutluyum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştuşampiyonluklar yaşamak için ter dökecek. Taraftarların şimdi merak ettikleri başka bir konu var: Mesut Özil ne zaman Çubuklu forma ile sahada olacak? Başarılı oyuncu Arsenal'da kadro dışı olmasına rağmen takımla birlikte çalıştı. Yıldız futbolcu, ekstra çalışmalar da yaptı. Mesut'un idman eksiği yok ancak maç eksiği ciddi boyutta. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu en son 7 Mart 2020'de West Ham ile oynanan maçta görev almış ve 89 dakika sahada kalmıştı. Teknik heyet, şimdiden Mesut için bir antrenman programı hazırladı. Yıldız futbolcunun ilk etapta 10'ar dakika süre alarak sahaya çıkması bekleniyor. Mesut Özil'in, ligin 24. haftasında (Muhtemelen 7 Şubat pazar günü) Galatasaray ile oynanacak derbiye kadar en az 60 dakika sahada kalacak seviyeye gelmesi planlanıyor.Arsenal'de forma giydiği dönemde forması en çok satılan isim olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye de bu konuda destek olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcunun imza attığı günden itibaren Mesut Özil formalarını Fenerium mağazalarında çok sayıda satışa çıkaracak. Yönetim, sezon sonuna kadar forma satışlarında 1 milyonu hedefliyor.Fenerbahçe'de yeni transfer Mesut Özil, sarı lacivertlilerde giyeceği forma numarasını Twitter'dan açıkladı. 10 numaralı formayı giymek isteyen ancak bu forma numarası Mbwana Samatta'da olması nedeniyle tercihini 67'den yana kullanan Mesut Özil, memleketi Zonguldak'ın plaka numarası ile sahaya çıkacak. Yarım sezon 67 numaralı forma ile oynayacak Mesut Özil'in önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası olması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Ekipman Talimatı'na göre Samatta'da bulunan 10 numara, sezon sonuna kadar devredilemiyor.Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, yeni transferleri Mesut Özil'i havaalanında karşıladı ve sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu. Mesut Özil'in evine geldiğini söyleyen Belözoğlu, "Mesut için Fenerbahçe için hayırlı bir süreç olur umarım. Ailesi ve kendisi evlerine, memleketlerine hoş geldiler. Çok şey var Mesut için öncelikle. Koskoca Fenerbahçe camiasının düşüncesi ortak. Mesut'un hayali, Fenerbahçelilerin hayali gerçek oluyor." dedi.Mesut Özil ile birlikte kupalar kazanacaklarını söyleyen Emre Belözoğlu, "Nice kupalar kazanacağımız seneler geçireceğiz birlikte. Mesut, dünya ve ülke futbolunun en büyük isimlerinden biri. Taraftarlar müsterih olsun. İyi bir takımımız var. Mesut ile birlikte çok daha güçlü olacağız. 1-2 günlük bir süreç var. Sonra her şeyi açıklayacağız." ifadelerini kullandı.ALİ GÜLTİKEN: F.Bahçe'yi Avrupa'da ve dünyada isim olarak gündeme getiriş şekliyle önemli bir marka yüzü olur.Taraftara ve camiaya da heyecan getirir. Sağlıklı bir Mesut'un büyük katkısı olacaktır.Mesut Özil ve Fenerbahçe için İstanbul'a geldiği anlar...