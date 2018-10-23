Mesut Özil: 'Elhamdülillah'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından şükür mesajı paylaştı.



Ligde 1-0 geriye düştükleri Leicester City mücadelesinde önce takımına beraberliği getiren 30 yaşındaki Türk asıllı yıldız, 66. dakikada da Pierre Aubameyang'ın golüne yaptığı asistle maça damgasını vurdu.



Mesut Özil'in sosyal medya hesaplarında secde halindeki fotoğrafıyla birlikte "Elhamdülillah" ifadesini paylaşması büyük beğeni topladı.



İlk bir saat içinde yaklaşık 500 bin kişinin beğendiği yıldız futbolcunun paylaşımına, 11 bin de yorum yapıldı.



