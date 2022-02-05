Mesut Özil'e Endonezya'dan sürpriz talip

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'e sürpriz bir talip çıktı. Endonezya Ligi'nde mücadele eden Cilegon Kulübü'nün sahiplerinden Rudy Salim, Mesut Özil'i transfer etmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.Endonezya medyasından Pikiran-Rakyat'a konuşan Salim, "Mesut Özil'e yoğun ilgimiz var. Daha önce de bunun için çalışmıştık. Onu transfer etmek istediğimiz şeklindeki açıklamalarımız şaka değildi" ifadelerini kullandıSalim, tecrübeli futbolcunun bonservisi için talep edilecek miktarı ödemeye hazır olduklarını da bildirdi.Fenerbahçe'nin geçen yılın ocak ayında Arsenal'dan transfer ettiği Mesut Özil, sarı lacivertli formayla çıktığı 34 resmi karşılaşmada 8 gol atıp 3 asist yaptı.