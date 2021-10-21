Mesut Özil'e büyük övgü! Futbol tarihinin ilk 10'u içinde

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, futbol tarihinin en değerli 10 ismi arasında gösterildi. İşte detaylar...

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mesut Özil'e büyük övgü! Futbol tarihinin ilk 10'u içinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2021 10:58
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Rus basınında önemli bir haberde yer aldı. Soccer.ru'da yer alan habere göre Mesut Özil, dünya futbol tarihinin en değerli 10 ismi arasında yer aldı. Öte yandan bu listede Lionel Messi, Diego Maradona, Ronaldinho gibi isimler de bulunuyor.

Soccer.ru adlı sitedeki, 'İnsanlar birer semboldür. Futbol dünyasının en ünlü ilk 10'u' başlıklı analizde Özil için, "İstatistikler yalan söylemez. Mesut Özil neslinin en üretken oyun kurucularından biriydi. Real Madrid'de önemli bir rol oynadı. Ancak; Arsenal'deki istatistikleri bir sürü soru işareti oluşturdu ve Premier Lig'de yeterli desteği alamadı. Özil, oynadığı takımların çoğunda ve Alman Milli Takımı'nda başarılar yaşadı. Tartışmalı bir karakter ama kimse Mesut Özil'in sahada başarısız olduğunu söyleyemez" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE RUSLAR'IN EN ÜNLÜ İLK 10'U

Pele, Messi, Zidane, Maradona, Bergkamp, Ronaldinho, Totti, Platini, Riquelme, Mesut Özil


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.