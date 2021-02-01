Mesut Özil, derbide sahada olacak!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Galatasaray derbisinde sahada olacak.



Erol Bulut ile bir görüşme yapan Mesut Özil, Hatayspor maçında ilk kez forma giymeyi ve Galatasaray maçında daha fazla süre almak istediğini de iletti. Özel çalışmalarını da sürdüren Özil, fizik olarak 30-45 dakika süre alabilecek duruma eldi.



Fenerbahçe'nin genç teknik adamı da çalışmalarını sürekli sürdüren ve oldukça istekli görünen Mesut'un bu tavrından da hoşnut kaldı.



Mesut Özil, Hatayspor maçında duruma ve skora göre ikinci yarıda görev alacak. Galatasaray derbisinde ise her koşulda Mesut Özil, Kadıköy'deki ilk maçına çıkacak.



RIDVAN DİLMEN NE DEDİ?



Mesut Özil'le ilgili açıklama yapan Rıdvan Dilmen, "Mesut Özil ile görüştük. Hatayspor maçında kadroda olacak." dedi.



Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil'le ilgili sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen "Fırsat olursa, duruma göre ve hoca da uygun görürse 15-20 dakika oynayabilir." diye konuştu.



