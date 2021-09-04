Mesut Özil'den yeni transferlere motivasyon

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Diego Rossi ikinci antrenmanına katılırken, Max Meyer ve Mergim Berisha dün ilk kez takımla çalışmaya başladı. Teknik direktör Vitor Pereira da antrenman öncesinde iki futbolcuyu yeni takım arkadaşlarına tanıttı.Portekizli teknik adam, üç futbolcuya kaptanları Mesut Özil, Luis Gustavo ve Altay Bayındır ile sürekli iletişimde olmalarını söyledi. Pereira'dan sonra da Mesut Özil devreye girdi.Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Takımın kaptanları adına Mesut Özil antrenman sonrası yeni isimlerle küçük bir sohbet gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu, "Hepiniz Fenerbahçe'de yenisiniz. Ancak burada hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. Ne ihtiyacınız olursa olsun mutlaka benimle iletişime geçin. Gerek futbol, gerekse İstanbul'daki yaşamla ilgili size her konuda yardımcı olurum. Hepinizin takıma kalite katacağına inanıyorum" dedi.