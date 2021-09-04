Mesut Özil'den yeni transferlere motivasyon

Fenerbahçe'de yeni transferler için Mesut Özil devreye girdi ve özel görüşmeler yaptı

Haber; Sabah
Abone Ol
Mesut Özil'den yeni transferlere motivasyon
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2021 12:37
Fenerbahçe'de yeni transferlerden Diego Rossi ikinci antrenmanına katılırken, Max Meyer ve Mergim Berisha dün ilk kez takımla çalışmaya başladı. Teknik direktör Vitor Pereira da antrenman öncesinde iki futbolcuyu yeni takım arkadaşlarına tanıttı.

Portekizli teknik adam, üç futbolcuya kaptanları Mesut Özil, Luis Gustavo ve Altay Bayındır ile sürekli iletişimde olmalarını söyledi. Pereira'dan sonra da Mesut Özil devreye girdi.

YABANCILIK ÇEKMEYECEKSİNİZ

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Takımın kaptanları adına Mesut Özil antrenman sonrası yeni isimlerle küçük bir sohbet gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu, "Hepiniz Fenerbahçe'de yenisiniz. Ancak burada hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. Ne ihtiyacınız olursa olsun mutlaka benimle iletişime geçin. Gerek futbol, gerekse İstanbul'daki yaşamla ilgili size her konuda yardımcı olurum. Hepinizin takıma kalite katacağına inanıyorum" dedi.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.