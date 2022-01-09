Mesut Özil'den takım arkadaşlarına: 'Biz başarırız'

Kaptan Mesut Özil, kötü geçen ilk devrenin ardından ikinci yarıda taraftarlara daha iyi bir Fenerbahçe izlettirmek için elinden geleni yapıyor.



Takım arkadaşlarını sürekli motive etmeye çalışan Mesut, "İlk yarıda bir türlü beklenen performansımızı sahaya yansıtamadık. Bu durum, sezon başında şampiyonluk isteyen taraftarımızı bir hayli üzdü. Yeni yılda daha iyi sonuçlar almamız ve en azından sezonu kupayla kapatmamız gerekiyor. Bu kaliteli kadronun, çok daha iyi işler yapacağına yürekten inanıyorum. Adana Demir maçıyla da 2022'ye umarım 3 puanla başlarız" dedi.



7 GOL 2 ASİST



Yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 16 lig maçında 7 kez ağları havalandırdı ve 2 asist yaptı.







