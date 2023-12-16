Mesut Özil'den Leonardo DiCaprio'ye olay cevap!

Mesut Özil, Arsenal'in ne olduğunu bilmediğini söyleyen ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio için paylaşım yaptı.



Fenerbahçe'de de oynayan eski futbolcu, "Arsenal'ın ne olduğunu bilmiyorum, futbol takip etmiyorum." diyen ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya flaş bir yanıt verdi.



Mesut Özil yaptığı paylaşımda, "Arsenal 25 yıldan daha eski, Arsenal'i neden bilmesi gereksin ki?" ifadelerini kullandı.



Alman eski oyuncunun bu paylaşımı birçok taraftar tarafından paylaşıldı.



NEDEN BÖYLE BİR CEVAP VERDİ?



Leonardo DiCaprio, 25 yaşından küçük sevgilileri ile dikkat çekiyor. 49 yaşındaki aktörün, sevgilileriyle 25 yaşından önce birlikte olması, 25 yaşında ise ayrılması daha önce de gündem olmuştu.





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