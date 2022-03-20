Mesut Özil'den galibiyet sonrası paylaşım!

Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertli takımın yıldız ismi Mesut Özil maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil'den galibiyet sonrası paylaşım!
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20 Mart 2022 23:09
Fenerbahçe'de Mesut Özil, Konyaspor galibiyetinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için çok önemli bir galibiyet. Takımım ve taraftarlarımızla çok gurur duyuyorum. İnanılmaz desteğiniz için sonsuz teşekkürler."

İşte Mesut Özil'in paylaşımı:


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