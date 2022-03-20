Mesut Özil'den galibiyet sonrası paylaşım!

Bizim için çok önemli bir galibiyet 👍🏼 Takımım ve taraftarlarımızla çok gurur duyuyorum! 💛💙 İnanılmaz desteğiniz için sonsuz teşekkürler 👏🏼 #M1Ö #YaFenerYa pic.twitter.com/okBiZoho2b



— Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 20, 2022