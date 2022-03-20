Mesut Özil'den galibiyet sonrası paylaşım!

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Konyaspor galibiyetinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bizim için çok önemli bir galibiyet. Takımım ve taraftarlarımızla çok gurur duyuyorum. İnanılmaz desteğiniz için sonsuz teşekkürler."
İşte Mesut Özil'in paylaşımı:
Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bizim için çok önemli bir galibiyet. Takımım ve taraftarlarımızla çok gurur duyuyorum. İnanılmaz desteğiniz için sonsuz teşekkürler."
İşte Mesut Özil'in paylaşımı:
Bizim için çok önemli bir galibiyet 👍🏼 Takımım ve taraftarlarımızla çok gurur duyuyorum! 💛💙 İnanılmaz desteğiniz için sonsuz teşekkürler 👏🏼 #M1Ö #YaFenerYa pic.twitter.com/okBiZoho2b
— Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 20, 2022