Mesut Özil'den flaş paylaşım!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'den flaş bir paylaşım geldi.
Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından, "Aslolan Fenerbahçe'dir" açıklamasını yaptı.
Mesut Özil'in yaptığı bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
İşte yıldız oyuncunun paylaşımı:
Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından, "Aslolan Fenerbahçe'dir" açıklamasını yaptı.
Mesut Özil'in yaptığı bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
İşte yıldız oyuncunun paylaşımı:
Aslolan Fenerbahçe'dir 🙏🏼💛💙 #M1Ö pic.twitter.com/mAHgPLXGif
— Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 25, 2022