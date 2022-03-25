Mesut Özil'den flaş paylaşım!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil'den flaş paylaşım!
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25 Mart 2022 16:10
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'den flaş bir paylaşım geldi.

Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından, "Aslolan Fenerbahçe'dir" açıklamasını yaptı.

Mesut Özil'in yaptığı bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte yıldız oyuncunun paylaşımı:

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