Mesut Özil'den flaş paylaşım

Son dönemde Fenerbahçe 'de en önemli gündem Mesut Özil oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FB TV'de, "Ticari işlerini bir yana bırakıp, sahaya odaklanmalı" sözlerinin ardından gözler tecrübeli futbolcuya dönmüştü.Futbol kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri olan Mesut Özil'den flaş bir paylaşım geldi.Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil sosyal medya hesabından, "Her zaman her yerde en büyük Fener" paylaşımında bulundu.