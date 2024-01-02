Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe hamlesi!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli kulübü takip etmeyi bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe hamlesi!
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02 Ocak 2024 14:31
Son güncelleme 02 Ocak 2024 14:32
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mesut Özil'den dikkat çeken bir hamle geldi.

35 yaşındaki eski futbolcu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı.

Mesut Özil'in bu hamlesi özellikle sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de Ocak 2021 ile Temmuz 2022 döneminde forma giyen Mesut Özil, çıktığı 37 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

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