Mesut Özil'den Filistinli çocuklara yardım eli

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki çocuklara yardım eli uzattı. 32 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Geliri Kudüs çocuklarına bağışlanacak Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı için ben de forma bağışında bulunuyorum" yazdı.

, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil'den Filistinli çocuklara yardım eli
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22 Mayıs 2021 15:05
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Mesut Özil'den örnek bir davranış daha geldi. Dünyanın her yerindeki sayısız ihtiyaç sahibine yardım eli uzatan 32 yaşındaki futbolcu, geliri İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli çocuklara bağışlanacak Togem-Der'in düzenlediği 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı' için 50 imzalı forma bağışladı.

Mesut Özil sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'Geliri Kudüs çocuklarına bağışlanacak Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı için ben de forma bağışında bulunuyorum' yazdı.

Yıldız futbolcu daha önce yaptığı paylaşımda Kudüs'teki İsrail zulmüne vurgu yapmıştı.

'Dönüşüm Pazarı' 31 Mayıs-13 Haziran'da Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.


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