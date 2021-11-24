Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye 9,5 milyon TL

Fenerbahçe, Mesut Özil'in sonuca etki eden golleriyle 4 maçtan 9.5 milyon TL kazandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye 9,5 milyon TL
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24 Kasım 2021 12:15
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de en skorer ismi olan Mesut Özil'in gol attığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. M10, Adana Demirspor'u 1-0, Giresunspor ile Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçlar ile Kayserispor'a karşı 2-2'lik skorla sahadan ayrıldıkları karşılaşmada rakip fileleri havalandırdı. Sarı -lacivertlilere 10 puan kazandıran yıldız futbolcu, kulübe de önemli bir gelir sağladı. Galibiyet priminin 2.7 milyon TL olduğu Süper Lig'de beraberliğe de 1.4 milyon TL verilirken, Fenerbahçe Mesut'un sonuca etki eden golleriyle bu 4 maçtan 9.5 milyon TL kazandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 resmi karşılaşmaya çıkan Mesut Özil, 761 dakika kaldığı sahada 6 gole direkt katkı sağladı. 5 kez rakip fileleri havalandıran M10, 1 de asist yaptı.

EN ÇOK İLGİ MESUT'A 

Derbide oynayan F.Bahçeli futbolcuların formaları matchwornshirt sitesinde açık artırmayla satılıyor. Taraftarlar en çok Mesut'un formasına ilgi gösteriyor. 

 
 


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