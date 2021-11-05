Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

Fenerbahçeli Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyarette bulundu.

Haber; Sporx.com
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Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
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05 Kasım 2021 23:33
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyarette bulundu.

Özil, Sarı - lacivertlilerin efsanesi Rıdvan Dilmen'in de yer aldığı ziyaret, Twitter hesabından paylaştı.

33 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti." ifadelerini kullandı.


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