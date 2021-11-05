Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyarette bulundu.
Özil, Sarı - lacivertlilerin efsanesi Rıdvan Dilmen'in de yer aldığı ziyaret, Twitter hesabından paylaştı.
33 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti." ifadelerini kullandı.
Özil, Sarı - lacivertlilerin efsanesi Rıdvan Dilmen'in de yer aldığı ziyaret, Twitter hesabından paylaştı.
33 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti." ifadelerini kullandı.