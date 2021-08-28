Mesut Özil'den Arteta'ya gönderme: 'Sürece güvenin'

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.



Özil, eski takımı Arsenal'in Manchester City'e 5-0 yenilmesinin ardından Twitter'dan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın sözü olan, "Sürece güvenin" yazısıyla bir paylaşım yaptı.



Dünyaca ünlü futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi.



ARSENAL, 1954'TEN SONRA İLK KEZ 3'TE 0'LA BAŞLADI



Arsenal, Manchester City yenilgisiyle birlikte 1953-1954 sezonu sonrasında ilk kez 3'te 0'la Premier Lig'e başlangıç yapmış oldu.



