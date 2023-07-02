Mesut Özil'den Arda Güler'e telefon

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in ismi birçok yıldız ile anılırken, yıldız oyuncu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
İspanyol basınından Diario Sport'un haberine göre; Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Mesut Özil, genç yıldız Arda Güler ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
"1 YIL DAHA KAL"
Haberde, Arda Güler'in idolleri arasında saydığı Mesut Özil'in, Arda'ya bazı tavsiyelerde bulunduğu ve 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdiği ifade edildi.
Özellikle Barcelona ve Real Madrid'in büyük bir yarışa girdiği Arda Güler, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 6 gol 7 asist kaydetti.
İspanyol basınından Diario Sport'un haberine göre; Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Mesut Özil, genç yıldız Arda Güler ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
"1 YIL DAHA KAL"
Haberde, Arda Güler'in idolleri arasında saydığı Mesut Özil'in, Arda'ya bazı tavsiyelerde bulunduğu ve 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdiği ifade edildi.
Özellikle Barcelona ve Real Madrid'in büyük bir yarışa girdiği Arda Güler, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 6 gol 7 asist kaydetti.