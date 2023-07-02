Mesut Özil'den Arda Güler'e telefon

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Mesut Özil'in, birçok talibi bulunan genç yıldız Arda Güler ile bir telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mesut Özil'den Arda Güler'e telefon
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2023 17:24
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in ismi birçok yıldız ile anılırken, yıldız oyuncu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Diario Sport'un haberine göre; Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Mesut Özil, genç yıldız Arda Güler ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"1 YIL DAHA KAL"

Haberde, Arda Güler'in idolleri arasında saydığı Mesut Özil'in, Arda'ya bazı tavsiyelerde bulunduğu ve 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdiği ifade edildi.

Özellikle Barcelona ve Real Madrid'in büyük bir yarışa girdiği Arda Güler, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 6 gol 7 asist kaydetti.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery