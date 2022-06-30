Mesut Özil'de geri dönüşe ret, ayrılığa hayır

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Mesut Özil arasındaki görüşmede taraflar orta yolu bulamadı. Yıldız futbolcu, A Takıma dönme ve sözleşmesini tamamlama isteğini yineledi. Bu talebi reddeden Fenerbahçe Başkanı, 'Uygun şartlarda ayrılalım' teklifine ise olumsuz yanıt aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil'de geri dönüşe ret, ayrılığa hayır
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30 Haziran 2022 08:39
Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan, Jorge Jesus'un da bu kararın devam etmesini istediği Mesut Özil, geleceği hakkındaki belirsizliği gidermek için önceki gün İstanbul'a geldi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Tecrübeli futbolcu, Başkan Ali Koç'la kulüp binasında buluştu. "Acaba af mi geliyor?" sorusu gündeme taşınırken, gerçek kısa sürede anlaşıldı.

2 yıllık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki 10 numara, takımdan ayrılmak istemediğini, kendisine bir şans verilmesi halinde yeniden faydalı olabileceğini yineledi.

YENİ SEZON İÇİN LİSANS ÇIKARTILMAYACAK

Başkan Ali Koç, Mesut'a gündemlerinde A Takıma dönmesi yönünde bir düşünce olmadığını ifade ederken, uygun şartlarda yolların ayrılması teklifini sundu. Ancak taraflar arasında sözleşme feshine dair mutabakat sağlanamadı.

33 yaşındaki yıldız oyuncu, kadronun dışında tutulmaya devam edilecek. Yönetim bu süreçte kendisiyle ilgili çıkış yolu arayacak.

Fenerbahçe, ayrılığa yanaşmayan oyuncunun lisansını çıkarmayı düşünmüyor. Mesut TFF'ye verilecek kadroda yer almayacak. Futbolcunun ayrılığa ikna olması için tüm şartlar zorlanarak. 

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