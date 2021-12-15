Mesut Özil: 'Bu sonuçlar bize yakışmıyor'

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de kritik deplasmanda yapılan bireysel hataların pişmanlığı sürüyor.Fenerbahçe'de Gaziantep mağlubiyeti sonrası Mesut Özil'in çok üzgün ve sinirli olduğu belirtildi. Maçın son düdüğüyle soluğu soyunma odasında alan kaptan, futbolcu arkadaşlarına önemli ifadeler kullandı."Fenerbahçe'de oynayan adam bu kadar basit hata yapamaz" diyerek sözlerine başlayan Mesut, yüksek bir sesle, "Burası F.Bahçe, kendinize gelin. Bu sonuçlar bize yakışmıyor" dedi.Rakibe maçı kendi elleriyle verdiklerini belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Böyle hatalar yaparsak şampiyonluk yolunda hiçbir iddiamız kalmaz" ifadelerini kullanırken, takım arkadaşlarından destek aldı.