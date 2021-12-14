Mesut Özil bu kez Fenerbahçe'yi kurtaramadı

Mesut Özil bu sezon ligde attığı kritik gollerle takımını adeta sırtlamıştı. Yıldız futbolcu, dün yine Fenerbahçe 1-0 gerideyken sahneye çıktı, şık bir vuruşla 1-1 yaptı. Ancak Mesut bu kez Sarı-Lacivertliler'i kurtaramadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil bu kez Fenerbahçe'yi kurtaramadı
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14 Aralık 2021 11:06
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Mesut Özil, kariyeri boyunca genelde yaptığı asistlerle maçlara damga vurdu. Ancak 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Sarı-Lacivertli forma altında skorer bir yapıya büründü.

Mesut, 15 Ağustos'ta oynanan Adana Demirspor maçında attığı tek golle takımına 1-0'lık zaferi getirdi. Mesut, 23 Eylül'de Giresunspor mücadelesinde 2-1'lik zaferde takımının 2. golünü kaydetti. Yıldız oyuncu, 7 Kasım'da ise Kayserispor karşısında son saniyede penaltıdan beraberliği getirdi. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray derbisinde de sahneye çıktı, maçı 1-1'e getiren isim oldu.

Dünyaca ünlü yıldız, dün de yine kritik bir anda, şık bir vuruşla golünü atıp skoru 1-1 yaptı. Genel anlamda iyi bir maç çıkaran Mesut Özil'in çabası bu kez takımını kurtarmaya yetmedi.  

 


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