Mesut Özil: 'Bu gece İstanbul'a geliyorum'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un özel uçağı,için bugün saat 16:50'de (17 Ocak Pazar) İstanbul'dan havalandı.Mesut Özil ve ailesini bu gece saat 01:15 sularında İstanbul'a getirmesi beklenen özel uçak, Sabiha Gökçen havalimanına inecek.Konu hakkında açıklamalarda bulunan Mesut Özil de, "Ailemle beraber İstanbul'a geleceğim, Londra ile 3 saatlık bir fark var. Bu gece yarısına doğru İstanbul'da olmayı planlıyoruz" dedi.