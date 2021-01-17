Mesut Özil: "Bu gece İstanbul'a geliyorum"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, bu gece yarısı İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil: 'Bu gece İstanbul'a geliyorum'
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17 Ocak 2021 18:59
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un özel uçağı, Mesut Özil ve ailesini Londra'dan İstanbul'a getirmek için bugün saat 16:50'de (17 Ocak Pazar) İstanbul'dan havalandı.

Mesut Özil ve ailesini bu gece saat 01:15 sularında İstanbul'a getirmesi beklenen özel uçak, Sabiha Gökçen havalimanına inecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Mesut Özil de, "Ailemle beraber İstanbul'a geleceğim, Londra ile 3 saatlık bir fark var. Bu gece yarısına doğru İstanbul'da olmayı planlıyoruz" dedi.



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