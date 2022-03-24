Fenerbahçeli yıldız futbolcu Mesut Özil, bir önceki Milli arada belinden operasyon geçirmiş, ardından ligde 8 maçı kaçırmıştı. Mesut Özil, Trabzonspor karşılaşmasıyla sahalara döndü, 5-2'lik Alanya galibiyetinde golünü attı. Tecrübeli oyuncu son Konya mücadelesinde ise ilk 11'de sahaya çıkıp 45 dakika oynamıştı. Ligde 8 gol atıp 2 asist yapan Mesut Özil, son dönemde yakaladıkları başarılı performansta taraftarların payının büyük olduğunu dile getirdi.



33 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bu sezon asıl hedeflerimize ulaşamadık. Şampiyonluk yarışına havlu attık, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nden elendik. Ancak en kötü günümüzde bile taraftarımız yalnız bırakmadı. 12. adamımızın bizi ateşlemesiyle çok iyi bir seri yakaladık. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimize, onların büyük desteğiyle emin adımlarla ilerliyoruz. Tek beklentimiz, ligin kalan bölümünde de bu desteklerini devam ettirmeleri. Onları minnettarız" diye konuştu.







