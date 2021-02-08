Mesut Özil, Başakşehir maçında 11'e

Mesut Özil'in kupa maçında Başakşehir'e karşı ilk 11'de forma giymesi bekleniyor

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Mesut Özil, Başakşehir maçında 11'e
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08 Şubat 2021 09:17
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, ilk kez Hatayspor karşısında 77.dakikada oyuna dahil olarak forma giymişti. Mesut Özil, Galatasaray derbisinde ise son yarım saatte şans buldu. 32 yaşındaki futbolcunun girmesiyle birlikte Sarı-Lacivertliler hücumda daha etkili olmaya başladı.

Mesut özellikle kullandığı duran toplarla da tehlike yarattı. Kondisyonu her geçen gün artan dünyaca ünlü oyuncu için yarın kupada oynanacak Başakşehir maçının özel bir anlamı olabilir.

Mesut'un ilk kez bu karşılaşmada 11'de forma giymesi ve yıldız orta saha oyuncusunun yaklaşık 60 dakika sahada kalması bekleniyor.

MESUT ÖZİL'İN PERFORMANSI

Derbide Mert Hakan'ın yerine oyuna dahil olan Mesut Özil  uzatmalar dahil 36 dakika içinde 1 şut attı, yüzde 95.2 isabet oranıyla 21 pas verdi, 5 orta yaptı ve 5 ikili mücadeleden 2'sinde üstünlük kurdu.

Galatasaray kalesine 1 isabetli şut gönderen Mesut, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera'yı geçemedi. Mücadelede Galatasaray kalesine 5 orta gönderen Mesut, 1 isabet sağlarken ilk asistine de çok yaklaştı. 75. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Özil'in ortasında Ozan Tufan kafa vuruşuyla golü bulsa da bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.



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