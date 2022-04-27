Mesut Özil: 'Ballon D'Or'u Benzema'ya verin'

Mesut Özil, eski takım arkdaşı Karim Benzema'nın Ballon D'Or için en büyük aday olduğunu söyledi.
Şampiyolar Ligi'nde nefesleri kesen Manchester City - Real Madrid maçının ardından twitter hesabından paylaşım yapan Mesut Özil, şu ifadeleri kullandı: "Ne fantastik maçtı, Ballon D'Or'u adamım Benzema'ya verin"
Şampiyolar Ligi'nde nefesleri kesen Manchester City - Real Madrid maçının ardından twitter hesabından paylaşım yapan Mesut Özil, şu ifadeleri kullandı: "Ne fantastik maçtı, Ballon D'Or'u adamım Benzema'ya verin"
Mesut Özil: "Ne fantastik maçtı, Ballon D'Or'u adamım Benzema'ya verin" https://t.co/R7Yy3Fk5ec pic.twitter.com/4EzduOBiGM
— Sporx (@sporx) April 26, 2022