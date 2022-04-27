Mesut Özil: "Ballon D'Or'u Benzema'ya verin"

Fenerbahçeli Mesut Özil, Karim Benzema'nın Ballon D'Or'u şimdiden hak ettiğini belirtti.

, Fotoğraf; EPA
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Mesut Özil: 'Ballon D'Or'u Benzema'ya verin'
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27 Nisan 2022 00:03
Mesut Özil, eski takım arkdaşı Karim Benzema'nın Ballon D'Or için en büyük aday olduğunu söyledi.

Şampiyolar Ligi'nde nefesleri kesen Manchester City - Real Madrid maçının ardından twitter hesabından paylaşım yapan Mesut Özil, şu ifadeleri kullandı: "Ne fantastik maçtı, Ballon D'Or'u adamım Benzema'ya verin"

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