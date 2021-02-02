Mesut Özil, aylar sonra sahne alıyor

Taraftarın merakla beklediği Mesut Özil, Hatayspor maçının kadrosuna alındı…
Teknik heyet bir haftadır takımla antrenmanlara katılan 32 yaşındaki oyuncuyu kulübede tutup maçın durumuna göre süre vermeyi hedefliyor. Özil en son resmi maçını Arsenal'in 7 Mart 2020'de West Ham'ı yendiği karşılaşmada oynamıştı. Öte yandan Hatay deplasmanına Jose Sosa götürülmedi. Sakatlığı bulunmayan Arjantinli oyuncuda zehirlenme şüphesi bulunduğu da iddia ediliyor.
Teknik heyet bir haftadır takımla antrenmanlara katılan 32 yaşındaki oyuncuyu kulübede tutup maçın durumuna göre süre vermeyi hedefliyor. Özil en son resmi maçını Arsenal'in 7 Mart 2020'de West Ham'ı yendiği karşılaşmada oynamıştı. Öte yandan Hatay deplasmanına Jose Sosa götürülmedi. Sakatlığı bulunmayan Arjantinli oyuncuda zehirlenme şüphesi bulunduğu da iddia ediliyor.