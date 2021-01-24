Mesut Özil Arsenal'de neden kadro dışı bırakıldı? Mesut Özil neden oynatılmadı? Sebebi

Fenerbahçe'ye Arsenal'den transfer olan Mesut Özil, menajeri Arteta'dan şans bulamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu transferde sarı lacivertliler kazançlı çıktı ve dünyanın en iyi 10 numaralarından biri olan Mesut Özil bedelsiz olarak transfer edildi.

24 Ocak 2021 14:27
Mesut Özil Arsenal'de neden kadro dışı bırakıldı? Mesut Özil neden oynatılmadı? Sebebi
Mesut Özil'in Arsenal'de neden kadro dışı bırakıldığı bırakıldığı ve Arsenal'de neden oynamadığı soruları cevabını aramaya başlamıştı. Mesut Özil, Çin bölgesinde yaşayan Uygur Türklerine yönelik yapılan haksızlığa karşı sosyal medyasından sesini yükseltmişti. Çin ile ticari bağları olan Arsenal'de Mesut Özil zamanla formasından koparıldı
7 Mart 2020'den sonra Arsenal'de görev alamayan Mesut Özil'e önce Unai Emery, ardından Mikel Arteta tarafından fazla şans tanınmadı. Mikel Arteta, son olarak tecrübeli oyuncuyu 25 kişilik İngiltere Premier Ligi kadrosundan çıkardı. Mesut Özil, karara sosyal medya hesabından tepki gösterirken; "Sadakat bugünlerde zor bulunan bir şey" ifadelerini kullandı. Mesut Özil'in açıklamasında, "Antrenmanlarıma en iyi şekilde devam edip acımasızlığa karşı ve adalet için sesimi yükseltmeyi sürdüreceğim" ifadeleri de dikkat çekti.


MESUT ÖZİL'İN İSMİ SÖYLENMEDİ

Bu ifadeler; oyuncunun, Arsenal'in Çin nedeniyle kadro dışı kararı verdiğini düşündüğü yönünde değerlendirildi. Mesut Özil, geçen aralık ayında Sincan Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'i eleştirmiş, Çin Dışişleri Bakanlığı ve Çin Futbol Federasyonu da oyuncuya tepki göstermişti. Bunu üzerine de Arsenal'in Manchester City ile oynayacağı maç devlet televizyonundan yayınlanmamış, oyuncunun Çin sosyal medya platformu Weibo'daki profili de silinmişti. Daha sonra da Arsenal'in maçlarında Mesut Özil'in ismi söylenmemişti.

ARSENE WENGER'DEN MESUT ÖZİL TRANSFERİ YORUMU

Mesut Özil transferi, ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda. Çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Mesut, şampiyonluğu kazanma konusunda Fenerbahçe için yapbozun bir parçası olabilir. Fenerbahçe hakkında bir şey konuşmadık çünkü onun her zaman Arsenal'da olmasını istedim. Fakat her zaman için güçlü bir Türk bağı olduğunu hissedebiliyordum. Mesut'un ailesiyle, menajeriyle tanıştım, bu sayede Türkiye ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda Türkiye ligine de büyük bir ilgisi vardı

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