Mesut Özil, Arsenal'de kaç gol attı, kaç asist yaptı? Mesut Özil kariyer performansı

Mesut

Özil

Mesut

Özil

Mesut

Özil

Mesut

Özil

Mesut

Özil

Özil

Özil

Özil

Mesut

Özil

Mesut

Özil

Mesut

Özil

Özil

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Mesut

Mesut

Fenerbahçe'nin Arsenal'den transferi Mesut Özil'in sarı lacivertlilerden önce oynadığı takımında kaç gol attığı ve kaç asist yaptığı merak edilmeye başlandıMesut Özil, Arsenal formasıyla 254 maça çıkarken 44 gol atıp 77 asist yapma başarısı gösterdi.Londra ekibiyle 2 FA Cup zaferi yaşarken, 2019 yılında Avrupa Ligi finali oynadı. Ada'daki unutulmaz sezonu ise 2015-2016'ydı. 20 asistle yaratıcılığın sınırlarını zorlayan Mesut Özil, takımını ikinci sıraya taşıdı. Mikel Arteta'nın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Arsenal'de forma şansı bulamayan Mesut Özil, son olarak 7 Mart 2020'deki West Ham United maçında sahaya çıktı.Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuile transfer görüşmelerine başladığını duyurması, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.İngiliz basınından BBC Sport, ", Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere" başlığıyla verdiği haberde, 32 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacağını belirtti.Arsenal'in,'i 2013 yılında Real Madrid'den 42,4 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında satın aldığı hatırlatılan haberde, ", takım arkadaşlarıyla vedalaşarak İstanbul'a gitti. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta,'i son olarak geçen yıl mart ayında West Ham United'ı 1-0 yendikleri maçta oynatmıştı." denildi., Fenerbahçe'ye transfer olacağı için çok mutlu" manşetiyle haberi okuyucularına duyuran Paris merkezli Eurosport ise "'in yaklaşık 8 yıllık Arsenal kariyeri, bu transferle sona erecek. Formda olduğu zamanlar Premier Lig'in en iyi oyuncuları arasında yer alan, forma giydiği son maçlardaki performansıyla bu durumdan kuşku duyulmasına yol açmıştı. Hızının yavaşlaması gerekçesiyle kadroya uzun süredir alınmayan'in ayrılışı, taraftarı ikiye böldü. Bazıları, son derece yaratıcı bir orta saha oyuncusunun takımdan ayrılmasının hata olduğunu düşünürken, diğerleri ise Mikel Arteta'nın onun hakkındaki düşüncelerini doğru buluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.ABD basınından USA Today ise'e ABD takımlarından teklif geldiğini belirterek, "D.C. United'dan iyi bir teklif almasına rağmen, taraftarı olduğu Fenerbahçe'yi tercih etti." ifadelerini kullandı.Forbes dergisinde Graham Ruthven'in kaleme aldığı yazıda ise ", Arsenal tarihinin sadece finansal olarak değil, her yönden en önemli transferiydi. Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger'in kadroya kattığı, doğru taktikte kullanılsa takımda Rönesans dönemi etkisi yapabilirdi. Kuzey Londra ekibi, modern zamanların en iyi oyun kurucularından birisini değerlendiremedi." görüşlerine yer verildi.Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, eski takım arkadaşı'un İstanbul'a gelen uçaktan paylaştığı fotoğrafa, "Haydi kardeşim." yorumunu yaptı.Arsenal'ın forveti Alexandre Lacazette'in yanı sıra, Napolili David Ospina ve Chelseali Antonio Rüdiger de'un Fenerbahçe'ye muhtemel transferine destek veren oyuncular arasında yer aldı