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Mesut Özil, 'aptal' paylaşımını beğendi!

Arsenal'de teknik direktör Unai Emery ile arası açılan ve son haftalarda kadroya giremeyen Mesut Özil'in Instagram'dan beğendiği bir paylaşım dikkat çekti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mesut Özil, 'aptal' paylaşımını beğendi!
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14 Şubat 2019 16:49
Arsenal'de son haftalarda kadroya girmekte zorlanan, son olarak BATE Borisov ile oynanacak Avrupa Ligi maçının kadrosuna da yazılmayan Mesut Özil, Instagram'dan dikkat çeken bir olaya imza attı.

Türk asıllı Alman yıldız, Instagram'dan kendisine yapılan ''Seni özledik kardeşim. Savaşmaya ve güçlü kalmaya devam et. Emery'e ne kadar aptal yorumları olduğunu ve söylediği her şeyin yanlış olduğunu göster.'' yorumunu beğendi.

Mesut'un Emery için yapılan 'aptal' yorumunu beğenmesi, dikkatlerden kaçmazken İspanyol teknik direktör ile Mesut'un arasının ne kadar bozuk olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

EMERY, SIR VERMİYOR

Unai Emery, Mesut'u BATE kadrosuna almama sebebi olarak ise ''Aynı sebeplerden dolayı almadım.'' demekle yetinmişti.



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