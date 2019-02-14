Mesut Özil, 'aptal' paylaşımını beğendi!

Arsenal'de son haftalarda kadroya girmekte zorlanan, son olarak BATE Borisov ile oynanacak Avrupa Ligi maçının kadrosuna da yazılmayan, Instagram'dan dikkat çeken bir olaya imza attı.Türk asıllı Alman yıldız, Instagram'dan kendisine yapılan ''Seni özledik kardeşim. Savaşmaya ve güçlü kalmaya devam et. Emery'e ne kadar aptal yorumları olduğunu ve söylediği her şeyin yanlış olduğunu göster.'' yorumunu beğendi.Mesut'un Emery için yapılan 'aptal' yorumunu beğenmesi, dikkatlerden kaçmazken İspanyol teknik direktör ile Mesut'un arasının ne kadar bozuk olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.Unai Emery, Mesut'u BATE kadrosuna almama sebebi olarak ise ''Aynı sebeplerden dolayı almadım.'' demekle yetinmişti.