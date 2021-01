Mesut Özil açıklandı mı? Mesut Özil Fenerbahçe'de mi?

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi kısa süre içerisinde resmi olarak duyurulacak. Arsenal ile sözleşmesini fesheden ve İstanbul'a gelen Mesut Özil, Ali Koç'un özel uçağıyla pazar gecesi İstanbul'a geldi.Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini 19 Ocak salı günü açıklaması bekleniyor. Mesut transferini 19 Ocak tarihinde 19.07 saatinde açıklama hedefinde olan Fenerbahçe'debüyük bir çalışma sürmekte. Kulübün sosyal medya hesapları, prodüksiyon ekibi FB TV'de çalışma yapıyor. Sarı Lacivertliler'in hedefi daha önce yapılmamış sıra dışı bir tanıtım yaparak bir daha geçilemeyecek bir rekoru ele geçirmek. Tanıtımda sadece Türkçe değil, Almanca ve İngilizce başta olmak üzere farklı dillerde versiyonları dünyaya tanıtılacak.Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen uçaktan eşi ve çocuğuyla inen Mesut Özil'i, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu karşıladı.Londra'da iki kez Kovid-19 testi uygulanan ve 4 gün evinde karantinada kalan Mesut Özil, Sağlık Bakanlığı'nın kuralları gereği İstanbul'da karantinada kalacak.Mesut, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde FBTV'ye yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyım. Çünkü ben her zaman Fenerbahçeliydim. Sadece Fenerbahçe için değil, benim için de bir rüya gerçekleşiyor. Formayı giymeyi bekliyorum, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan başka bir şey diyeceğim yok... İnşallah her şey güzel olacak, hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe taraftarının kendisine desteğiyle ilgili olarak ise Mesut, "Allah razı olsun onlardan. Her zaman beni destekliyorlar. Fenerbahçeli olarak her zaman biliyoruz ne kadar büyük camia olduğunu. Yine gösterdiler. Çok mutluyum, inşallah teşekkürlerimi onlara sahada sunarım. Hayırlısı olsun." şeklinde konuştu.Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ise şunları söyledi:"Ümit ederim, Mesut için ve Fenerbahçe için hayırlı bir süreç olur. Hem kendisine hem ailesine memleketlerine, evlerine 'hoş geldiler' diyorum. Mesut için söylenecek çok fazla söz var ama benim söyleyeceklerim sanırım tüm büyük Fenerbahçe camiasının ortak düşünceleri olacak. Mesut'un çocukluğunun hayali, tüm Fenerbahçelilerin de rüyası inşallah gerçekleşecek. İnşallah beraberce nice kupalar kazanacağımız seneler yaşarız. Mesut ülke futbolunun, dünya futbolunun gördüğü en büyük yıldızlardan biri. Taraftarımız müsterih olsunlar, iyi bir takımımız var. Mesut'un da gelmesiyle inşallah çok güzel günler, çok büyük kupalar kazanacağız. Önümüzde 2-3 günlük süremiz var. Ondan sonra gerekli açıklamaları hep beraber yaparız."