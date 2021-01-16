Mesut Özil abisinin Fenerbahçe paylaşımını beğendi

Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imzalaması beklenen Mesut Özil ile kulübü Arsenal, The Athletic'in haberine göre sözleşmenin feshedilmesi için prensipte anlaşmaya vardı.Fenerbahçe forması giymek için bu hafta sonu İstanbul'a gelmesi beklenen Özil, abisi Mutlu Özil'in Instagram'daki gönderisini beğendi. Mutlu Özil, Fenerbahçe logosunu,notuyla paylaştı.