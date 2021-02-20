Mesut Özil 90 dakika oynamaya hazır

Mesut Özil, Hatayspor karşısında 13, Galatasaray derbisinde ise 27 dakika süre almıştı.
Yıldız futbolcu, kupada uzatmalara giden Başakşehir mücadelesinde ise 74 dakika görev yaptı. 32 yaşındaki yıldız, Karagümrük karşısında ilk kez 11'de sahaya çıktı ve 81 dakika oynadı. Kondisyon eksiğini tamamen kapatan Mesut, artık 90 dakika sahada kalacak seviyeye geldi. Tecrübeli futbolcunun Göztepe karşısında mücadelenin tamamında sahada kalması bekleniyor.
Yıldız futbolcu, kupada uzatmalara giden Başakşehir mücadelesinde ise 74 dakika görev yaptı. 32 yaşındaki yıldız, Karagümrük karşısında ilk kez 11'de sahaya çıktı ve 81 dakika oynadı. Kondisyon eksiğini tamamen kapatan Mesut, artık 90 dakika sahada kalacak seviyeye geldi. Tecrübeli futbolcunun Göztepe karşısında mücadelenin tamamında sahada kalması bekleniyor.