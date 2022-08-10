Mesut Özil 7-1'lik Rezerv Lig maçında oynadı

İlk haftası oynanan Rezerv Lig'de Başakşehir'in Kasımpaşa'ya 7-1 mağlup olduğu mücadelede Mesut Özil bu sezon ilk kez forma giydi.



Özil'in ilk 45 dakikada görev aldığı maçta Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan lacivert beyazlı ekip sahadan 7-1'lik skorla ayrıldı.



Mücadelede Başakşehir'in tek golünü 55. dakikada Muhammet Arslantaş kaydederken Kasımpaşa'nın gollerini ise 44, 66, 68 ve 90. dakikalarda Ali Sühan Demirel, 60. dakikada Oğuzhan Efe Yılmaz, 75'te Yasin Eratilla ve 80. dakikada Yusuf İnci kaydetti.





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