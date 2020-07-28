Mesut Özil, 13. sezonda dibi gördü

İLK SEZONUNDAN DAHA KÖTÜ

"SEMBOLİK RAKAMA GELİRSE OLUR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde, "Mesut Özil'i Acun çıkardı galiba. Ona sormak lazım. Mesut Özil, çok iyi bir Fenerbahçeli'yse sembolik bir rakama gelmek isterse olur tabii ki. 12 milyon euro net para alıyor. Haydi indirim yaptı, 6 yaptı, 4 yaptı. Yok bu paralar artık." demişti.

#SporxGrafik Mesut Özil, profesyonel kariyerinin en kötü sezonunu geçirdi.



🥅23 MAÇ ⚽1 GOL 🎯3 ASİST pic.twitter.com/AsQX4PtKTc



— Sporx (@sporx) July 28, 2020

Adıile anılan, 13 yıllık profesyonel kariyerinin en kötü sezonunu geride bıraktı.Arsenal'de geçtiğimiz sezondan bu yana gözden düşen Türk asıllı Alman milli oyuncunun düşüşü istatistiklere de yansıdı. Londra ekibinde bu sezon toplam 23 maça çıkabilen 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik performansa imza atabildi.Profesyonel kariyerine başladığı Werder Bremen'deki ilk sezonunda 2 gol ve 5 asistlik bir sezon tamamlayan Mesut Özil, sonrasında ise yükselişe geçerek dünyanın en iyi futbolcularından biri olmuştu.Tecrübeli oyuncu geçen sezon da Arsenal'de 6 gol attı ve 3 asist yaptı.