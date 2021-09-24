Mesut Özil 11 km üzerine çıktı

Fenerbahçe'nin yıldız futvbolcusu Mesut Özil, Giresunspor karşısında günün en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil 11 km üzerine çıktı
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24 Eylül 2021 09:12
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında transfer ettiği ve dönem dönem eleştirilen Mesut Özil, bu sezon adeta özüne döndü. Sezona çok iyi hazırlandıktan sonra performansıyla da eski günlerini anımsatan dünyaca ünlü futbolcu, Giresunspor karşısında da günün en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

KANARYA'DA İKİNCİ SIRADA

Giresunspor önünde 11.3 kilometre koşan Mesut Özil, 12.5 km koşan takım arkadaşı Luiz Gustavo ve 11.8 kilometre mesafe kat eden Giresunsporlu Flavio'nun ardından sahanın en çok koşan 3. ismi olmayı başardı.

Bununla beraber Kanarya'nın 2. golüne imza atan yıldız futbolcu, bu sezon toplamda 4 gole direkt katkı yaptı. Özil, Süper Lig'deki Adana Demir ve Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt maçlarında da gol atarken Antalya karşısında da bir asist yapmıştı.

TEK ŞUTUNDA KALECİYİ AVLADI

Mesut Özil, takım arkadaşlarına 45 pas verirken, yüzde 82,2'lik isabet oranı yakaladı. Rakip sahada yüzde 73'lük pas isabet oranıyla oynayan F.Bahçeli yıldız, 3 ikili mücadele kazandı, çektiği tek şutta fileleri havalandırdı. Savunma yönünde de 2 top kapmayı başardı. 

 

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