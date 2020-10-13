Mesut Mestan'dan Özer Hurmacı hakkında suç duyurusu

Bursaspor'un eski kulüp başkanı Mesut Mestan'ın, sosyal medya hesabından kendisine yönelik paylaşımları nedeniyle Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Mesut Mestan'dan Özer Hurmacı hakkında suç duyurusu
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13 Ekim 2020 19:25
Bursaspor'un eski kulüp başkanı Mesut Mestan'ın, sosyal medya hesabından kendisine yönelik paylaşımları nedeniyle Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Mestan'ın avukatı Kürşat Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcu Özer Hurmacı'nın müvekkili hakkında sosyal medya hesabından mesnetsiz ve iftira niteliğinde paylaşım yaptığını öne sürdü. 

Hurmacı hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda, Türkiye Futbol Federasyonuna ise şikayette bulunduklarını aktaran Ergün, "Adı geçen şahsa karşı Bursa'da faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine bağışlanmak üzere 100 bin lira manevi tazminat istemli dava açtığımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz." ifadelerini kullandı. 



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