Mesut Kır: 'Her şey istediğimiz gibiydi'

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda ilk hafta derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Mesut Kır, güzel bir atmosferde oynadıklarını söyledi.



Kır, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Güzel bir maçtı. İyi hazırlanmıştık, rakibi iyi analiz etmiştik. Her şey istediğimiz gibiydi. Skoru daha yukarı çıkarabilirdik. Güzel bir atmosferde oynadık. Bu hepimiz için çok değerli." dedi.



Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımların da kadın futbolunda yer almasının önemli olduğunu vurgulayan Kır, "Bu durumun kadın futboluna yansıması popülerlik açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Bugün maçın medyadaki görüntüsü de farklıydı. Biz hep buradaydık. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettik. Umarım önümüzdeki yıl yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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