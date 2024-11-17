Mesut Kır: 'Daha çok gol atabilirdik'

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup eden Beşiktaş United Payment'ta teknik direktör Mesut Kır, takım olarak gelişmeye devam edeceklerini belirtti.



Mesut Kır, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan derbi maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Güzel bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirten Kır, "Rakibimizi, centilmence mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Rakibimiz, şu ana kadar 8'de 8 yapmıştı. Biz de son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyorduk. Doğru bir oyun oynadık. Fenerbahçe'nin hücum hattı çok etkili. Rakibimizin zaaflarını iyi değerlendirdik. Az pozisyon vererek maçı bitirdik. Oyunumuzu ve kadın futbolunu geliştirmek için çalışıyoruz. Oyuncularıma galibiyetten ötürü teşekkür ediyorum. Geçen hafta da derbi oynamıştık. Zorlu bir fikstürden alnımızın akıyla çıktık." ifadelerini kullandı.



Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayan Mesut Kır, "Sakatlıklar bizim başımızı ağrıtmıştı. Son dönemde toparlandık. Oyunumuzu geliştirdik. Derbi oynamak zor ama keyifli. Gol yemeden derbiyi kazanmak daha da kıymetli. Daha çok gol atabilirdik. Oyunumuz daha da gelişecek. Sadece 9 hafta bitti. Biz gelişmeye ve çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.







