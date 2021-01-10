Mesut Çaytemel: "İyi sonuçlar almaya devam edeceğiz"

Hataysporlu oyuncu Mesut Çaytemel, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mesut Çaytemel: 'İyi sonuçlar almaya devam edeceğiz'
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10 Ocak 2021 21:34
Hataysporlu oyuncu Mesut Çaytemel, Beşiktaş karşısındaki 2-2'lik beraberlik sonrasında konuştu. 

Mesut Çaytemel; "Özellikle ilk yarı seyir zevki güzeldi. İlk devre 2-1 girseydik çok farklı olabilirdi şanssızlık duran topran gol yedik. İkinci devre istediğimiz oyun oynayamadık ama iyi mücadele etti. Bence son haftaların en formda takımları karşılaştı, 1 puan bizim için üzücü değil." dedi.

Hataylı oyuncu sözlerinin devamında; "Çok yoğun bir fikstürden çıktık, zor geçti ama güzel sonuçlar alınca keyifli oldu. Bu süreçte iyi sonuçlar almaya devam etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.



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